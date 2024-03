Acusado de tentar matar ex-companheira é procurado no Rio

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (01), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (DEAM), a fim de obter informações que levem à localização e prisão, do acusado e foragido da Justiça, José Júlio da Silva, de 38 anos.



Segundo a polícia, o crime foi perpetrado pelo agressor na última quarta-feira, dia 28 de fevereiro, por volta das 04:30, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, quando a vítima estava caminhando pela rua, indo para seu trabalho, quando foi surpreendida por José Júlio, que de posse de uma faca, golpeou a ex-companheira, causando ferimentos graves no braço, tórax e pescoço, sendo socorrida por populares. O acusado tentou matar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento.



No mesmo dia, após a tentativa de homicídio, foi elaborada representação pela Prisão Temporária de José Júlio, deferida pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Nº do Mandado de Prisão: 0031181-74.2024.8.19.0001.01.0001-16 pelo crime de Tipificação Penal – Feminicídio (Artigo 121, § 2º, VI e § 2º - A).

José Júlio, ainda possui no Sistema de Identificação Criminal, quatro anotações por Violência Doméstica (Artigo 147 – CP), (2x), Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica, e Ameaça (Artigo 129 do CP). Ele também já teve passagem pelo Sistema Penitenciário no ano de 2013.



Após diversas diligências feitas por policiais da DEAM, não foi possível encontrar o autor, que se encontra em local incerto e não sabido, sendo considerado então um foragido da Justiça.



Denuncie a localização de José Júlio, de forma anônima, ao Disque Denúncia:Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.