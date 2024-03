Dorival faz primeira convocação da seleção brasileira; Confira a lista

O técnico Dorival Júnior fez a sua primeira convocação à frente da seleção brasileira, para os amistosos contra Inglaterra, no dia 23 de março, em Londres, e Espanha, no dia 26 do mesmo mês, em Madri. A lista conta com 26 jogadores e possui muitas surpresas em relação à última lista de Fernando Diniz, demitido em janeiro deste ano.

Diferentemente das últimas convocações, a CBF, em conversas com a Real Federação Espanhola de Futebol, conseguiu aumentar de 23 para 26 o número de convocados. O pedido é para que Dorival Júnior possa ver de perto mais jogadores na única lista antes da Copa América. A Inglaterra também está de acordo com a lista maior para o amistoso em Wembley.

Além destes jogos, a seleção brasileira fará amistosos contra México e Estados Unidos em junho, dias antes da Copa América. O Brasil estreia no torneio dia 24 de junho, contra Costa Rica ou Honduras (ainda a ser definido). O segundo compromisso pela fase de grupos será contra o Paraguai, no dia 28, e o terceiro contra a Colômbia, marcado para 2 de julho.



Veja a lista completa com os convocados de Dorival Júnior:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Rafael (São Paulo) e Bento (Athletico)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Wendell (Porto) e Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG) e Murilo (Palmeiras)

Meias: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Douglas Luiz (Aston Villa), Pablo Maia (São Paulo) e Andreas Pereira (Fulham)

Atacantes: Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr. (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Savinho (Girona).