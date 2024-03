Aniversário do Rio: cidade comemora 459 anos com programação gratuita

A cidade do Rio de Janeiro comemora nesta sexta-feira (1º) seu aniversário de 459 anos. Para celebrar a data, a capital fluminense terá uma extensa programação gratuita, como shows, rodas de samba, além de atividades em espaços culturais.

De sexta-feira (1º) a domingo (3), em dois pontos diferentes da cidade, a Areninha Gilberto Gil e o Museu do Pontal recebem a 7ª edição do Festival Ilumina Zona Oeste.

As atrações são todas gratuitas, com feira gastronômica, stand-up, apresentações musicais e atividades para crianças.



O festival abre os portões da Areninha Gilberto Gil, em Realengo, às 18h. O encerramento será no mesmo local, com shows da cantora Tati Quebra Barraco e MC Bob Rum a partir das 19h.

Para quem quer uma opção de espetáculo teatral, o musical "Nara" estreia trazendo Zezé Polessa no papel de Nara Leão, com direção de Miguel Falabella.

No musical Zezé Polessa revive agora o mito desta mulher pioneira, que marcou época, quebrou tabus, lançou modas e esteve no centro de movimentos como a Bossa Nova, o Tropicalismo, os grandes festivais, o resgate do samba e as canções de protesto.

O espetáculo faz sua estreia nacional no Teatro Firjan SESI Centro. No sábado, às 19h e domingo (2) às 18h. O endereço é Av. Graça Aranha, 1 - Centro - Loja 264 - Gávea. Classificação livre e ingressos a partir de R$ 15. Mais informações no site.

Há ainda outras opções de peças e exposições, como 'Olhar Aéreo: uma nova perspectiva' sobre a Grande Tijuca'. A exposição, assinada pelo engenheiro Leonardo Barros, é um convite a uma jornada visual única, em que os bairros da Grande Tijuca são vistos de uma perspectiva diferente. Fica disponível para visitação até 27 de março, na Galeria Boulevard, 2º piso do Shopping Boulevard. Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236, Vila Isabel. Entrada gratuita e classificação Livre.

