Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre inscrições para oficina gratuita de teatro

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres está com vagas abertas para o curso livre em iniciação teatral, voltado para o público infanto-juvenil e adulto. Até o dia 27 de fevereiro, as inscrições podem ser feitas de forma online e gratuita para preencher as 60 vagas, que serão divididas nos turnos da manhã, tarde e noite.

As vagas são direcionadas a crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, e adultos, com idade superior aos 18 anos, e as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet. É bom ressaltar que realizar a inscrição não garante a vaga e a relação dos alunos aptos a participarem do curso será divulgada nas redes sociais da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no dia 29 de fevereiro.

A matrícula dos alunos deverá ser efetuada no primeiro dia de aula com a presença de um adulto portando cópia do RG, CPF e comprovante de residência do aluno e do responsável. As aulas começam no dia 5 de março e serão realizadas em três horários: terças, das 14h30 às 16h30 e 17h às 18h30, e quintas, das 9h30 às 11h30.

O subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, destaca que desde o início do projeto, em agosto de 2022, dezenas de atores já foram formados, entre pessoas de várias idades.

“O nosso festival de cenas, que acontece sempre nas formaturas das turmas, já entrou para o calendário dos eventos promovidos pela Casa de Cultura, como uma verdadeira celebração ao Teatro”, lembra Alan.

Serviço

Oficina de Iniciação Teatral da Casa de Cultura.

Inscrições através do link: forms.gle/oaR73yCtfRuavb8n6

Início das aulas: 5 de março

Horário: 9h30 às 11h30 e 14h às 16h

Faixa etária: a partir de 10 anos

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro

Informações: WhatsApp: (21) 98958-8727 e telefone: (21) 2635-4291