Artistas de São Gonçalo inauguram espaço cultural com exposição no Partage

No próximo sábado (2), o Partage Shopping inaugura um novo espaço Partage Cultural, com a exposição "EXPO Coletiva Arte Urbana São Gonçalo", a partir das 17h.

O evento, com curadoria do grafiteiro gonçalense Siri do Muro, reúne diversas obras de arte produzidas pelos artistas locais: Aila Ailita; Alex Pluto; Amanda Cabocla (r.i.p.); Diego Dipro; Douglas Civic; Eduardo Lima Dudu; Eduardo Tex; Fabiano Nobomber; Gabriella Marinho; Gisele Mamuska; Glauber Gal; Glaucio Vênus; Gustavo Gut; Hello Brasil; Layla Werneck; Luciano Araujo; Luiz Cabal; Marcelo Melo; Marcio Mac; Marcio Phor; Mika Mikaelli; Paulo Henrique Reizinho; Rodrigo Rod Hellcore; Victor 32; Vitor Moy; Wanderson MRL e William Repizio.

O evento reúne diversas obras de arte produzidas por artistas locais | Foto: Divulgação

O espaço, localizado no segundo piso, em frente ao Clubinho Kid, estará aberto ao público todos os dias, no horário comercial.



Segundo o curador, a história do grafite no estado começou em São Gonçalo e estimulou muitos artistas.



“A história da cultura do grafite no Estado do Rio de Janeiro começou em São Gonçalo, nos anos 90. E ainda segue resistindo em nossa cidade. A importância dessa exposição é a conquista de mais um espaço de arte e cultura pra cidade, que é grande em dimensão geográfica, em população e possui muitos artistas incríveis. São Gonçalo é uma grande potência artística", comentou o grafiteiro.

O Partage Cultural foi projetado para que os artistas sejam cada vez mais valorizados por seu trabalho e dedicação. “O grafite é uma expressão cultural muito ativa em nossa cidade e pensando nisso, convidamos o curador Siri do Muro que nos trouxe alguns nomes importantes do meio para uma exposição repleta de arte e cultura para o público”, afirmou Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do shopping.

Serviço

Partage Cultural – Expo Coletiva Arte Urbana São Gonçalo

Data: Inauguração no dia 2 de março

Horário: 17h

Local: 2º piso do shopping, em frente ao Clubinho Kids

Entrada gratuita

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca