Caixa abre inscrições para concurso com mais de 4 mil vagas

​As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal serão abertas às 10h desta quinta-feira (29). São mais de 4 mil oportunidades, entre vagas e cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, até às 16h do dia 25 de março.

O edital prevê duas mil vagas para Técnico Bancário Novo (TBN), para encarreiramento geral no banco, e duas mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além destas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As provas serão realizadas no dia 26 de maio de 2024. No Estado do Rio, as avaliações serão feitas na capital. Para concorrer a umas das vagas é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 50 (nível médio) ou de R$ 65 (nível superior). Solicitações de isenção devem ser feitas até o dia 7 de março (confira as condições nos editais).

Os salários das vagas variam de R$ 3.762,00, para nível médio, a R$ 14.915,00, para nível superior (engenheiro de segurança do trabalho). Os resultados finais devem ser divulgados no dia 19 de agosto.

Veja todos os detalhes da seleção em: https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/11.