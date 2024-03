Vai começar! Conheça os participantes da Dança dos Famosos 2024

O Domingão com Huck conta com mais uma novidade neste começo do mês de março. No próximo donmmingo (3), serão apresentados os 16 participantes da Dança dos Famosos 2024.

O elenco completo conta com grandes nomes da música, do jornalismo esportivo e da televisão. Confira:

- Talitha Morete

- Henri Castelli

- Lexa

- MC Daniel

- Bárbara Coelho

- Juliano Floss

- Matheus Fernandes

- Samuel de Assis

- Gabriela Prioli

- Micael Borges

- Klara Castanho

- Bárbara Reis

- Tati Machado

- Lucy Alves

- Enrique Díaz

- Amaury Lorenzo

Ainda no programa deste domingo (3), eles descobrem de qual grupo fazem parte e já podem começar a se preparar para as apresentações do domingo seguinte.



O quadro, que tem direção de Henrique Matias, é comandado pelo apresentador Luciano Huck, com direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.