Luciano Huck repercute homenagem ao projeto gonçalense "Primeira chance"

O Projeto Primeira Chance, criado em 2015 por Douglas Oliveira, no Morro do 40, no Complexo da Coruja, em São Gonçalo, segue recebendo homenagens pelo notório trabalho de cultura e educação em prol da comunidade da região.

Em janeiro deste ano, Douglas foi surpreendido no dia do seu aniversário, com uma homenagem feita pelo artista gonçalense Babau Vd: uma pintura feita em um muro na Rua Dr. Pio Borges, 750, com seu rosto e o do apresentador Luciano Huck.

"Foi uma surpresa muito grande, o artista Babau é um grande amigo, que merece todo reconhecimento. Realmente me surpreendeu, no dia do meu aniversário, quando vi que o meu rosto e o do Luciano estavam estampados na rua principal, foi gratificante", disse Douglas Oliveira.

Luciano Huck também repercutiu a homenagem do artista através dos seus storys no Instagram: "E hoje soube que fomos homenageados juntos. Adorei! Ficamos bonitos ein, @tio_douglas_ppc? Hehehe".



Cinco anos após participar do quadro "Um por todos, e todos por um", do programa Caldeirão do Huck, o projeto social Primeira Chance segue contribuindo significativamente na cultura e educação de crianças, jovens, adultos e idosos.

"Muita coisa mudou de lá pra cá, a gente cresceu bastante, ficamos reconhecidos em muitos lugares de dentro e até fora do Brasil, graças ao Luciano. Nos trouxe bastante credibilidade também. O único ponto negativo foi que acabamos perdendo muitos doadores, porque alguns acharam que pelo projeto estar bem, não precisaria mais de doação. Mas de resto, só coisas boas", garantiu o fundador do Primeira Chance.

Hoje o projeto atende mais de 200 crianças oferecendo aulas de de violino, balé, inglês, futebol e reforço escolar.

O projeto oferece aulas de balé, violino, capacitação profissional e alfabetização para idosos | Foto: Divulgação

"Também oferecemos capacitação profissional para adolescentes e adultos e alfabetização para idosos do Complexo da Coruja que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever", disse Douglas.

Para conhecer mais sobre o projeto basta acessar o perfil @projeto_primeira_chance, onde também é possível realizar doações.