Transferências por DOC e TEC são encerradas nesta quinta (29)

O sistema de transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito) foi descontinuado definitivamente nesta quinta-feira (29). Por determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), tanto o DOC como a Transferência Especial de Crédito (TEC) deixaram de ser oferecidos pelas agências bancárias.

Na prática, já não é possível fazer novas transferências pela modalidade desde o último dia 15 de janeiro. Apesar disso, quem usou o DOC até a data conseguia agendar transferências até esta quinta (29), data-limite para o funcionamento das modalidades. A descontinuação é válida apenas para TEC e DOC; até o momento, não há mudanças nas transferências feitas via TED (Transferência Eletrônica Direta).

O fim do DOC foi anunciado pela Febraban em meados do ano passado. A Federação afirma que, desde o lançamento do PIX, em 2020, o método passou a ser menos usados pelos brasileiros. Em 2023, ele ficou atrás até mesmo dos cheques no ranking de meios de pagamento mais usados no país, o que justificaria o fim de sua manutenção.



“No primeiro semestre do ano passado, houve 18,3 milhões de operações com DOC, ou 0,05% das operações de pagamento feitas no País. O PIX (17,6 bilhões de operações), os cartões de crédito e débito (8,4 bilhões cada) e a TED (448 milhões) ficaram à frente”, afirmou, em nota, a Febraban.

O DOC foi criado em 1985 pelo Banco Central do Brasil. Na modalidade, as operações eram efetivadas um dia após o recebimento da ordem de transferência pelo banco.