Acidente na RJ-104 deixa um ferido e congestiona trânsito no Arrastão, em SG

Um homem de 27 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na rodovia RJ-104, no início da tarde desta quarta-feira (28), na altura do bairro Arrastão, em São Gonçalo. A colisão envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta aconteceu já bem próximo ao Arsenal, em uma das pistas do sentido Maricá.

Ainda não há detalhes a respeito do que ocasionou o acidente. O Corpo de Bombeiros informou que o quartel do Colubandê foi acionado para o caso por volta das 12h30. Apenas o jovem ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo os bombeiros, apesar do acidente, a vítima ficou apenas com ferimentos moderados. Por conta da batida, parte da rodovia precisou ser interditada no sentido Maricá e o trânsito ficou congestionado no trecho durante o início da tarde.