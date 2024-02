Dois homens são presos com fuzil e granada em Tenente Jardim, Niterói

Dois homens foram presos com um fuzil e uma granada no bairro do Tenente Jardim, em Niterói, na tarde dessa terça-feira (27). Um dos acusados é apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas da comunidade da Nova Brasília e era considerado foragido da Justiça.

Os suspeitos, um de 35 e outro de 33 anos, foram detidos após um cerco realizado pelos agentes do 12º BPM, que realizavam um patrulhamento na região e receberam uma informação anônima de que um veículo T-Cross de cor azul estaria saindo do Morro do Castro em direção à Nova Brasília, no bairro da Engenhoca.

Os policias conseguiram abordar os criminosos na altura da Rua Doutor March e encontraram dentro do carro um fuzil cal. 5,56, uma granada e 55 munições. Também descobriram que o veículo utilizado pelos suspeitos era clonado.

Os acusados e o material apreendido foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca).