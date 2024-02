Poste com risco de queda causa preocupação no Colubandê, SG

Um poste de energia elétrica, com fios de alta tensão, está colocando em risco a vida de quem mora ou passa pela Rua Ronaldo de Carvalho, no Colubandê, em São Gonçalo. De acordo com moradores, o poste de madeira está tombando há alguns meses e está com risco cada vez maior de queda. Além da preocupação, o problema tem dificultado a circulação de veículos grandes pela rua e já ameaçou, inclusive, a coleta de lixo no endereço.

"Já ligamos para Enel, mandando fotos pelo WhatsApp, já veio um caminhão aqui e não fizeram nada, e está com risco de acidente", conta o autônomo Lucas Melo, de 33 anos. Segundo ele, a inclinação chegou num ângulo que impede a passagem dos caminhões e carretas grandes, como as que realizam a coleta de lixo. Por conta disso, a rua precisou ficar semanas sem receber a coleta.

Recentemente, o lixo voltou a ser recolhido; o caminhão está precisando chegar de ré, pelo outro lado da via, para fazer o serviço. A iminência da queda, porém, pode trabalhar o tráfego também neste outro canto da rua, como conta a moradora Marilene Cabral, funcionária pública de 58 anos.



"Não tem só essa situação. O próximo poste está com uma caixa, tipo um mini transformador, que já caiu há um ano e ela está apoiado apenas nos fios. Se esse poste que está caindo tombar, ele derruba esse outro junto. Já estou há um ano ligando e, enquanto isso, o poste está a cada dia se inclinando mais. Ele é de madeira e está cheio de cupim, todo oco já", desabafa a moradora.

Poste de madeira está com cupins e em risco de queda | Foto: Reprodução

Procurada, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, informou que "um técnico avaliou o poste mencionado e programou a substituição durante o mês de março".