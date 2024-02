Ação social leva serviços gratuitos para comunidade do Bumba, em Niterói

No próximo sábado (24), será realizada uma grande ação social na localidade do Bumba, no bairro Viçoso Jardim, em Niterói, das 9h às 13h.

Serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população local, como pré- agendamento de 1ª e 2ª via de carteira de identidade; aulão de ritbox; agendamento de exame de vista; aferição de pressão; teste de glicose; assistência jurídica com advogados; serviços de trancista; doação de roupas; impressão de IPTU; oficina de atletismo e badminton, além de brinquedos, animação e lanche para as crianças.

"Nós fazemos essa ação social uma vez por mês em cada uma dessas áreas que a gente atua. Essa localidade do Bumba foi vítima de um deslizamento em 2010, é uma área muito carente, que precisa muito de atenção, então costumamos fazer ações para também atender aquela população, que precisa do nosso carinho e atenção", afirmou Bruno Cunha, voluntário da ação social.

Leia mais

RJ Transplantes capta mais um coração no Hospital Estadual Alberto Torres

Três pessoas morrem após temporal atingir a Baixada e Sul Fluminense



A ação acontece através da parceria entre o Núcleo Executivo Regional e o Detran, além da Associação de moradores do Viçoso Jardim, PESC e o projeto Óculos Social.



“Estamos muito animados para levar essa ação social ao Viçoso Jardim e localidades próximas! É uma oportunidade única para a comunidade acessar serviços importantes e desfrutar de momentos de alegria juntos. Contamos com a presença de todos no próximo sábado", disse Oto Bahia, gestor do Núcleo Executivo Regional, que é responsável por coletar demandas dos bairros Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara e Maria Paula.

A ação será realizada no próximo sábado (24) | Foto: Divulgação

Serviço:



Ação Social

Data: 24 de fevereiro

Local: Praça do Bumba, Viçoso Jardim - Niterói

Horário: 9h às 13h