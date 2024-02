RJ Transplantes capta mais um coração no Hospital Estadual Alberto Torres

A equipe do RJ Transplantes, da secretaria estadual de Saúde (SES), voltou a captar novos órgãos no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (21. A captação de coração, rins, fígado e pulmões foi autorizada pela família de uma jovem de 15 anos, vítima de atropelamento no último domingo (18), após ter a sua morte encefálica confirmada.

Mãe, irmão, tios e amigos acompanharam todo o processo de internação e atendimento médico e também da abertura do protocolo de morte cerebral pela equipe médica. Eles ainda acompanharam o processo de captação dos órgãos, ossos e tecidos, desde a saída do corpo da adolescente do CTI até o centro cirúrgico do Centro de Trauma da unidade.

Os enfermeiros Leonardo Teodósio e Elaine Soares, integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital, garantem que a doação autorizada pela família beneficiará pelo menos cerca de 50 pessoas. “E uma delas foi abençoada no mesmo dia, com um coração. Só temos a agradecer o gesto de nobreza de mais esta família em um momento tão difícil, mas que pensaram no próximo”.

Este é o segundo coração captado no Hospital Estadual Alberto Torres este ano pela equipe do CIHDOTT, responsável por identificar potenciais doadores e promover o suporte, organizando todo o processo de captação de órgãos na unidade em parceria com a Rio Transplantes,

O Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Ideas em parceria com a secretaria estadual de Saúde, está entre as primeiras unidades do estado do Rio de Janeiro em captação de órgãos. O Heat é uma unidade de urgência e emergência, especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas.