Três pessoas morrem após temporal atingir a Baixada e Sul Fluminense

Deslizamentos vitimaram aos menos três pessoas no Estado do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Pelo menos 3 pessoas morreram na Baixada e no Sul Fluminense por consequências da tempestade que atingiu a região na noite dessa quarta-feira (21). Duas das vítimas fatais são de Japeri e a terceira de Barra do Piraí.

As duas pessoas que perderam suas vidas em Japeri estavam em casa quando as barreiras desmoronaram por conta do temporal. Em Engenheiro Pedreira, um menino de 2 anos, identificado como Calebe Jefferson Veloso Costa, foi encontrado sem vida sob os escombros. Sua irmã gêmea conseguiu ser salva.

Calebe Jefferson, de 2 anos, é uma das vítimas fatais | Foto: Reprodução

Já na Chacrinha, a vítima fatal foi uma mulher, porém ainda não há informações sobre a sua identificação.

Segundo informações do G1, em Barra do Piraí, no Sul do estado, uma idosa morreu após um deslizamento de terra atingir um prédio de três andares, durante esta madrugada (22), e três pessoas de uma mesma família estão desaparecidas. A BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), que corta o município, foi interditada após uma cratera ser aberta no asfalto.