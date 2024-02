Acidente na Alameda São Boaventura deixa ferido

Uma pessoa foi atropelada na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, na manhã desta quinta-feira (22). O asidente aconteceu na pista sentido Centro.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi retirada do local por uma ambulância. Não há informações sobre a identidade da pessoa ferida e seu estado de saúde.

Segundo a NitTrans, o atropelamento aconteceu na altura da Estação do Horto e deixou o trânsito na região com fluxo moderado. Funcionários da órgão municipal estiveram no local para orientar os motoristas e o trânsito na via já foi liberado.





Trânsito na via já foi liberado Reprodução