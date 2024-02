Corpo de idosa atropelada em Monjolos será sepultado nesta quinta-feira (22)

O corpo de Conceição de Souza, de 80 anos, morta após ser atropelada na noite da última terça-feira (20), será velado nesta quinta-feira (22), a partir das 12h. Já o sepultamento será realizado às 13h30, no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.

A idosa foi vítima, junto ao entregador Paulo Cesar, de 51 anos, de um atropelamento, após um caminhão que carregava cimento perder o controle e arrastar um carro, na Rua Itaverava. Ambos eram vizinhos no bairro Monjolos, em São Gonçalo.

O corpo de Paulo, que voltava para casa do trabalho na hora do acidente, foi sepultado na tarde da última quarta-feira (21), no Memorial Parque Nycteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo.



Segundo informações, o motorista que conduzia o caminhão teria sido ouvido na 74ª DP (Alcântara) e dito que fugiu do local do acidente com medo de sofrer linchamento. O veículo que causou o atropelamento foi encaminhado para perícia.