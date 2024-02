Shopping em São Gonçalo anuncia 'Dia P' em março; saiba mais!

O Partage São Gonçalo realizará em 9 de março, um dia especial para seus clientes: o Partage Day.

A data traz, ao público vacinação calendário infantil e adultos de 10h até 13h; oficina de Cupcake Instituto Gourmet às 18h; oficina de Slime às 15h; jogos de Tabuleiro de 14h até 20h, entre outras atrações.

O evento pretende estreitar as relações com a comunidade e traz como slogan: “Um dia de encontro, diversão e fazer o bem”. Até a data, todas as informações serão publicadas nas mídias sociais do shopping, com toda a programação.

“O Dia P, como estamos chamando, vem como uma iniciativa de aproximar ainda mais a Partage da comunidade local. Hoje, os shoppings não são mais apenas centros de compras, mas espaços de encontros, diversão e, principalmente, experiências. Nosso maior foco é no bem-estar e na boa experiência dos nossos consumidores e, neste dia, queremos reforçar isso com os nossos clientes, além é claro, de trazer vivências únicas para todos. Queremos um dia inesquecível”, afirma Pupo Neto, diretor de marketing da Partage Malls.

Inaugurado em 2010, o Partage Shopping São Gonçalo conta com 189 lojas, 19 operações de alimentação, 6 restaurantes e 6 salas de cinema, incluindo 3D. O Shopping é o principal ponto de encontro da região, para passear, encontrar os amigos e participar de eventos gastronômicos, culturais, sociais e esportivos. Localizado no centro de São Gonçalo, com estacionamento e acesso via transporte público, o Shopping possui fácil acesso.

Serviço: Partage Day



Quando: 9 de março

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo.