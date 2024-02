Correios abre inscrições para concurso internacional de cartas nesta quarta (21)

Começam nesta quarta-feira (21) e vão até 22 de março as inscrições para o 53º Concurso Internacional de Redação de Cartas. Escolas das redes pública e privada de todo o Brasil podem inscrever estudantes de até 15 anos para participar do concurso. O autor vencedor da redação campeã na fase nacional ganha 10 mil reais, além de garantir um prêmio de mais 10,5 mil para a escola onde estuda.

Na edição deste ano, os alunos precisarão escrever uma carta para as próximas gerações sobre o mundo que eles gostarias que fosse herdado pelas pessoas do futuro. As inscrições podem ser feitas no site dos Correios. A organização realiza as fases iniciais no Brasil, que começam com o envio de até duas cartas por cada escola na primeira etapa. Em seguida, são selecionadas as melhores de cada estado.

A representantes estaduais seguem para a fase nacional, que terminam com um 'top 3'. O segundo e o terceiro colocados dessa etapa recebem premiação de 8 mil e 6 mil reais, respectivamente. Além disso, os colégios também recebem, respectivamente, 8,5 mil e 6,5 mil reais. Já quem ficar no primeiro lugar, além do prêmio de 10 mil, também passa a representar o Brasil na competição internacional, organizada pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).



O Brasil é o segundo país mais bem colocado na história da competição, com três medalhas de ouro (1972, 1988 e 2006), duas de prata (1978 e 1980), duas medalhas de bronze (1992 e 2015), além de seis menções honrosas (2009, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2023). O país só fica atrás da China, vencedora da medalha de ouro em cinco edições.

Na última edição, em 2023, o Brasil ganhou menção honrosa com a carta de Edinayana Costa Sarmento, aluna do C .E. EM Presidente Fernando Henrique, escola pública da cidade de Monte Alegre, no Pará. A carta vencedora da etapa internacional foi de uma estudante do Quênia.