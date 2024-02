Atriz niteroiense grava websérie sobre guerra entre a Rússia e Ucrânia

Uma websérie autoral e independente que aborda a guerra entre a Ucrânia e a Rússia foi lançada, esta semana, pela atriz niteroiense Hellen Souza. A obra aborda a guerra sob a perspectiva das consequências emocionais causadas às famílias envolvidas no conflito,

'Queria Te Dizer' surgiu de uma vontade da artista de expor para o mundo o que ela sentia sobre a guerra através da arte, além de pregar a mensagem de paz e a respeito das famílias que não têm nada a ver com o conflito e, ainda assim, sofrem. Hellen tem 10 anos de atuação e roteirizou, produziu, interpretou, editou e faz todo o marketing da série sozinha.

"No final do ano passado, vi que ficaria sem trabalho ou testes. Sabia também que o conflito entre Ucrânia e Rússia não tinha acabado e aquilo me entristecia. [...] Quis me desafiar e não esperar a oportunidade acontecer para mostrar o meu trabalho. Adaptei tecnicamente para as minhas condições reais e gravei de forma que não atrapalhasse meu estado emocional. Uma maneira bem didática e realista possível", conta a atriz.

De acordo com a artista, a escolha por esse assunto tão complexo e novo para o Brasil aconteceu por conta da vontade de Hellen em compartilhar seu trabalho e chegar o mais longe com ele. Apesar de ser de Niterói, a atriz mora em São Gonçalo há alguns meses e revela que o município a motivou a exteriorizar o que estava sentindo e a deu vontade de "fazer acontecer".

"Tenho o desejo de fazer um documentário em curta metragem para concorrer em festivais, com artistas de São Gonçalo. Aqui é uma cidade cheia de criatividade, mas com poucas oportunidades. Tenho vários amigos talentosos e isso me enche de desejo em trazer o devido reconhecimento", indica a jovem de 23 anos.

Websérie foi gravada pela própria artista e será transmitida pelo Instagram | Foto: Divulgação

Essa não é a primeira vez que Hellen faz uma websérie. Durante a pandemia, ela produziu um seriado cômico sobre a aceitação do seu próprio corpo. "Ela foi um grande aprendizado para o meu retorno à autoprodução", diz. Em 2021, a niteroiense viveu uma personagem em uma série de presídio feminino, que ainda está em produção. "Nela tive uma diretora mulher, que também me inspirou a ter força para correr atrás dos meus sonhos em um mundo tão masculino", comenta a atriz.

Além disso, a jovem já participou de um curta metragem, videoclipe, peças teatrais e campanha de publicidade. Também já escreveu o roteiro de um monólogo e ministrou workshops de iniciação teatral. E como artista independente, Hellen destaca a importância da internet.

"A rede social é uma das formas mais eficazes para o reconhecimento do artista independente. Nela podemos ter contato direto com as pessoas sem depender da sorte de estar na TV", expõe.

Quem tiver interesse em assistir à websérie deve acompanhar os perfis@queriatedizerseriee@hellensouzacsno Instagram. O primeiro episódio sai nesta terça-feira (20), às 17h. O segundo capítulo será publicado nesta quarta-feira (21) e o terceiro e último na próxima sexta-feira (23).