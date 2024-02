Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de influencer e torcedor do Vasco em São Gonçalo

O Disque Denúncia divulga, nesta quinta-feira (22), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Carlos Eduardo de Azevedo Silva, de 43 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte do influenciador digital vascaíno Mauro Jorge Monteiro Canelas, de 59 anos, bastante ativo nas redes sociais.

Na última sexta-feira, dia 16/02/2024, apenas 5 dias após o crime, policiais civis da DHNSG, concluíram a investigação sobre a morte da vítima Mauro Jorge, morto no domingo dia 11, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Após intenso trabalho, inclusive no período do carnaval, e que envolveu a análise de diversas imagens e oitiva de inúmeras testemunhas, os agentes conseguiram identificar o autor do crime.



A investigação apontou ainda que, após uma discussão em um bar, o autor foi até sua residência e pegou uma faca, tendo seguido e interceptado a vítima quando esta estava em seu carro, momento em que tiveram uma nova discussão que culminou no golpe, que levou Mauro Jorge a óbito.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHNSG, solicitou a Justiça um mandado de prisão contra o auto do crime, que foi deferido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, Nº do Mandado de Prisão: 0001328-11.2024.8.19.0004.01.0001-17, pelo crime de Tipificação Penal - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), incisos II e IV, com pedido de prisão preventiva. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

Denuncie a localização a localização de Carlos Eduardo de Azevedo Silva, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.