São Gonçalo faz entrega dos kits de material escolar

O prefeito Capitão Nelson acompanhou a entrega na unidade e reforçou o compromisso em fornecer o material para a população no início do ano letivo - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, nesta quarta-feira (21), a entrega dos kits de material escolar para alunos e professores da rede municipal. Por conta do grande volume de entregas, as escolas estão recebendo os kits gradativamente e organizando os horários para que os responsáveis possam buscar. No Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, em Laranjal, todas as séries já começaram a receber.

O prefeito Capitão Nelson acompanhou a entrega na unidade e reforçou o compromisso em fornecer o material para a população no início do ano letivo. Além disso, falou sobre as melhorias na unidade, que incluíram ampliação de cozinha e refeitório e o início do estudo para a climatização das salas de aula.

“É uma satisfação estar aqui iniciando a distribuição do Kit Escolar. São Gonçalo não é uma cidade pequena, conta com 117 escolas, são muitos problemas e estamos trabalhando muito para que a gente consiga melhorar e dar mais dignidade para as nossas crianças. Nós fizemos obras no refeitório e na cozinha dessa escola, para que os alunos pudessem ter um ambiente adequado para uma alimentação correta. Estamos trabalhando muito para dar as melhores condições aos alunos”, disse o prefeito.

Os kits dos alunos são diferentes de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino, contemplando creche, pré-escola, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os kits contam com agendas, estojos, lápis, borracha, apontador, folhas, caderno e todo o material que o aluno precisa para seu pleno desenvolvimento escolar.

“Estamos cumprindo todas as determinações do nosso prefeito Capitão Nelson, melhorando o espaço, a merenda e fazendo tudo que está ao nosso alcance para melhorar, cada vez mais, a experiência dos nossos alunos nas escolas. Por conta de logística, estamos iniciando a entrega do Kit e, muito em breve, entregaremos também o uniforme”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Pensando também nas necessidades dos professores da rede municipal, a Prefeitura também está fornecendo o Kit de material para os profissionais, que contempla agenda do professor, estojo, apontador, borracha, caderno, caneta, folhas, entre outros materiais.