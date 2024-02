Pescadores recolhem 1,5 tonelada de lixo em rio de São Gonçalo

Pescadores da Colônia Z8, no Porto Novo, em São Gonçalo recolheram 1,5 tonelada de lixo acumulado no Rio Imboaçu na tarde desta segunda-feira (19). A limpeza faz parte das atividades de retomada dos trabalhos de campo do grupo, que age com liderança do Projeto Águas da Guanabara.

A maior parte do lixo recolhido era composto por sacolas plásticas. As ações mobilizaram 20 embarcações e 40 pescadores, que trabalharam junto de técnicos especializados. A atuação do grupo inclui limpeza de manguezais, encostas e retirada de resíduos sólidos.

O depósito de resíduos nos manguezais e em encostas pode prejudicar ecossistemas costeiros, habitats aquáticos em rios da região, e a qualidade da água potável. A poluição nas regiões pode afetar a população que faz uso do recursos do rio, incluindo pescadores e comunidades ribeirinhas.