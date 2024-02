Polícia Rodoviária Federal terá novo posto em São Gonçalo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ganhará uma nova unidade operacional em São Gonçalo. A corporação confirmou, nesta terça-feira (20), o projeto de construção de um novo posto na rodovia BR-101, a Niterói-Manilha, na altura do bairro Boa Vista. Atualmente, a PRF já tem uma unidade na via em um outro trecho - na altura do km 307, em Itaúna.



Segundo agentes da PRF, o projeto do novo posto já foi aprovado e prevê uma estrutura mais moderna e adequada para otimizar o serviço à população. De acordo com eles, o atual posto local, em Itaúna, "foi construído há décadas, é pequeno e precisamos de mais infraestrutura".

O posto deve ficar próximo ao parque de transmissão da Rádio Manchete, também localizado às margens da Niterói-Manilha. Até o momento, ainda não há informações a respeito da previsão de início e entrega das obras. O orçamento geral do projeto ainda está sendo definido.