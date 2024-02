Tradicional Feirinha do Mauá anuncia retorno no próximo mês

A tradicional Feirinha do Mauá está de volta! A edição que marca o retorno do evento realizado no Clube Mauá já tem data marcada: dia 21 de março. Sob nova direção, a exposição contará com a conhecida feira de moda, mas também traz novidades.

Interrompida por mais de dois anos pela pandemia da Covid-19, a feirinha terá, neste retorno, cerca de 150 barracas, além de uma variedade de mercadorias e serviços ofertados. O uso das redes sociais também é uma das apostas para a tentativa de reconquistar o sucesso da atividade comercial.

"Estou muito animada. Minha expectativa está muito boa. Muito confiante de que tomei a decisão certa, pois a população de São Gonçalo está precisando de uma oportunidade para trabalhar e também para se divertir", diz a empresária Cristiane Pinna, de 52 anos, nova administradora da feira.

Segundo Cristiane, a ideia de reviver o evento surgiu em novembro do ano passado. Para ela, que também empreende e que já trabalhou em inúmeras feiras, a exposição é uma oportunidade para pessoas que não podem ter seu próprio ponto comercial começarem de algum lugar.

Passando a funcionar todas as quintas-feiras, das 15h às 22h, a feirinha anunciou pelo seu perfil do Instagram algumas das novidades que farão parte do novo negócio, como música ao vivo, área kids, área gourmet e até sorteios. Alguns dos expositores já confirmados são de universidade, cursos, estúdio de tatuagem e roupas femininas e masculinas.

Os empreendedores que tiveram interesse em participar da feira podem entrar em contato com a organizadora através do telefone (21) 97679-7972.

Serviço

Reinauguração da Feira do Mauá

Data: 21 de março (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Clube Mauá de São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 635 - Centro