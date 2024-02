Itaboraí tem melhor índice de geração de empregos com carteira assinada desde 2012

Qualificação da mão de obra local, desburocratização de processos e atração de grandes empresas para o município. Essas têm sido as ferramentas utilizadas pela Prefeitura de Itaboraí para aumentar os índices de geração de empregos. Uma das provas desse avanço é o balanço divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontou a melhor marca de novos empregos com carteira assinada desde 2012 com um saldo positivo de mais de 4,5 mil novas oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com os dados divulgados pelo Caged, em 2023, o município de Itaboraí registrou 14.281 admissões e 9.779 desligamentos, o que representou um saldo de 4.502 novos empregos formais, a melhor marca desde 2012 (6.500). Entre janeiro e dezembro de 2023, o setor com mais destaque na geração de empregos no município foi o da Construção com 4.125 admitidos e 747 desligados, saldo de 3.378 novas ingressões no mercado de trabalho. Na sequência, vieram os segmentos de Serviços e Comércio, com saldos positivos de 728 e 382 empregos formais, respectivamente. Somente no mês de dezembro de 2023, segundo o Caged, foram registradas 1.124 admissões e 851 desligamentos, um saldo de 273 novos empregos com carteira assinada.

Leia mais

➢ Vagas de emprego em São Gonçalo: veja as oportunidades em destaque

➢ Caixa paga hoje novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

O secretário municipal de Trabalho e Renda, Dinei Dias, afirmou que os números divulgados pelo Caged retratam o trabalho de incentivo a geração de empregos que vem sendo realizado, seguindo uma determinação do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

"Desde o início da nossa gestão, a pedido do prefeito Marcelo Delaroli, estamos buscando implementar políticas de incentivo a geração de empregos dentro do nosso município. E ver que o nosso trabalho vem trazendo bons resultados com mais pessoas conseguindo o seu emprego de carteira assinada nos deixa bastante felizes e realizados. Não posso deixar de ressaltar a parceria com a Firjan, que vem levando mais conhecimento, qualificação profissional e chances de emprego para o nosso povo, fazendo com que as vagas de emprego não 'escorra' pelas nossas mãos", afirmou o secretário.

Uma das explicações para o avanço na geração de empregos dentro do município, segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, é a qualificação da mão de obra local, incentivada pela realização de cursos de qualificação profissional em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Em maio deste ano, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou um termo de cooperação técnica com a Firjan para a abertura de 500 vagas em dez cursos. Em novembro do ano passado, mais de 70 alunos de turmas de Assistente Administrativo e Assistente de Operações em Logística foram os primeiros a receberem os certificados de conclusão dos cursos em cerimônia realizada na sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro, alavancando o currículo em prol de mais oportunidades de trabalho.

"Com a realização desses cursos de qualificação profissional, vamos conseguir avançar para que chefes de famílias e os jovens da nossa cidade tenham mais oportunidade de emprego e possam levar o sustento para as suas famílias. Não temos dúvidas que teremos dias melhores com muitas oportunidades para o nosso povo", disse Marcelo Delaroli, durante a cerimônia de assinatura do termo de cooperação técnica, em maio deste ano.

Vale ressaltar que um dos principais aliados no processo de encaminhamento de currículos dos profissionais do município para as novas empresas é a unidade do Sistema Nacional de Emprego em Itaboraí, que trabalha diariamente no direcionamento de vagas e oportunidades para a população. O Sine Itaboraí fica localizado na Rua José Leandro, nº 47, no Centro, e possui atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Além da intermediação de mão de obra, também são realizados atendimentos, como orientação sobre Jovem Aprendiz, cadastro no sistema e agendamento de seguro desemprego

Além dos cursos de qualificação profissional, a Prefeitura de Itaboraí vem atuando também na desburocratização de processos para aumentar a atuação de grandes empresas dentro do município. Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, com a chegada dessas instituições, aumentam-se as chances de empregos formais para os moradores de Itaboraí. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), o município registrou, entre janeiro e dezembro de 2023, 600 constituições de novas empresas, com destaque para a área de Construção de Edifícios, com 22 novos estabelecimentos, gerando assim mais oportunidades de emprego dentro do município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Mattos, ressaltou a importância da chegada de grandes empresas para o avanço na geração de empregos.

"O município vem numa crescente na geração de empregos e a tendência é que fortaleça ainda mais no próximo ano com a previsão do início das operações no Polo Gaslub, que vai servir como um atrativo para outras indústrias se instalarem na região. Além disso, Itaboraí fica localizada às margens de importantes rodovias, como a BR-101 e a BR-493, facilitando assim o escoamento de mercadorias e produtos, fator que atrai muitas empresas para a cidade, aumentando assim o número de oportunidades de emprego para a população", ressaltou o secretário.