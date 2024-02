Carro alegórico da Cubango é abandonado e fecha entrada de condomínio após desfile no Rio

Alegoria ficou no local durante algumas horas, entre a manhã e a madrugada do último sábado (17) - Foto: Divulgação

A estreia da Acadêmicos do Cubango na Intendentes Magalhães, em Campinho, na Série Prata, não saiu exstamente 'como 'manda no figurino', na madrugada do último sábado (17). Se na pista de desfile, a escola conseguiu uma apresentação aparentemente dígna na apresentação do entredo 'Os pássaros da noite e os segredos das criações'', a verde e branca também se viu às voltas com outra situação negativa após o desfile. Os empurradores da equipe escalada abandonaram uma das alegorias na entrada de um condomínio em um local próximo à arena des desfiles, na madrugada do último sábado.

O problema durou algumas horas, até a manhã desse mesmo dia, deixando os moradores impedidos de entrar e sair com seus veículos. A alegoria foi retirada, a partir de denúncias feitas a órgãos da Prefeitura do Rio. O regulamento da Série Prata prevê a perda de um ponto para as agremiações que abandonarem alegorias nas ruas e provocarem transtornos a moradores.

Alegorias foram abandonadas na rua | Foto: Divulgação

Desfile - Com atraso no horário do desfile por conta de um problema em um dos carros alegóricos na Avenida Martin Luther King, a escola fez um desfile aparentemente regular, tanto no canto como na evolução, parcialmente comprometida por dificuldades no locomoção de uma alegorias, formando um buraco ao longo do desfile e que fizeram os sambistas acelerarem no fim para não estourar o tempo. Pelo conjunto da obra, os cubanguenses acham que tem chances de voltar à Série Ouro em 2025 e conseguir uma das duas vagas disponíveis ao acesso.



Trinta e duas agremiações desfilaram pela Série Prata no Carnaval de 2024. A leitura das notas dadas pelos jurados acontecerá, a partir das 13h, no Espaço Sambola Hall, em Abolição, Zona Norte da capital. O endereço é Av. Dom Helder Câmara 7775. Os desfiles, na Estrada Intendente Magalhães, foram divididos em dois dias: terça-feira (13) e sexta-feira (16). As melhores colocadas de cada dia conquistarão o acesso à Série Ouro.

