Motorista de carro alegórico é detido pela Lei Seca na Sapucaí

Um motorista de carro alegórico, à serviço da escola de samba Portela, foi 'pego' pela Operação Lei Seca logo antes de sua entrada no Sambódromo com a agremiação na noite do último sábado (18), durante o Desfile das Campeãs. Segundo agentes, 52 motoristas envolvidos no desfile passaram pelo exame de alcoolemia - o famoso 'teste do bafômetro'.

O condutor da alegoria da Portela foi o único reprovado no teste, de acordo com os registros. Por conta do uso de álcool, ele precisou ser substituído às pressas e outro motorista foi apresentado pela agremiação azul e branca para conduzir o carro alegórico pela avenida da Marquês de Sapucaí.

Em nota, a escola afirmou que a contratação de profissionais para a condução de alegorias é feita de forma terceirizada e que não tem qualquer vínculo com os motoristas.



Segundo os agentes da operação Lei Seca, o motoristas foi o primeiro detido no teste de alcoolemia em todo o Carnaval. De acordo com os agentes, os testes também foram realizados ao longo dos quatro dias de desfile regular na Sapucaí, com 171 motoristas testados.