Velório de Abilio Diniz será aberto ao público nesta segunda-feira (19)

O velório de Abilio Diniz, que morreu aos 87 anos neste domingo (18) acontece das 11h às 15h desta segunda-feira, 19, no Salão Nobre do MorumBis, estádio do São Paulo Futebol Clube, o time do coração do empresário. O velório será aberto ao público, mas o enterro, cujo local não foi revelado, será reservado aos familiares.

"Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país", diz nota divulgada pela família de Abilio.

O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Seu filho João Paulo faleceu em 2022.

Abilio estava em tratamento intensivo há cerca de um mês no Hospital Albert Einstein. A causa da morte do empresário foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Filho de Valentim e Floripes, Abilio Diniz nasceu no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, em dezembro de 1936.

Na fase adulta, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Diniz pensou em se especializar nos Estados Unidos, mas o convite do pai falou mais alto, e em 1959, abriram a primeira loja do Pão de Açúcar, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no coração de São Paulo. Ao lado do pai, comandou uma das maiores companhias de alimento do mundo.

Diniz também foi o primeiro a criar supermercado em shopping e a abrir suas lojas 24 horas. Foi um dos fundadores da associação brasileira de supermercados e foi um dos pioneiros na criação de programas de trainees do Brasil, uma maneira de recrutar e treinar talentos nos negócios.