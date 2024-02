ONG em Santa Izabel oferece curso gratuito de produção de cosméticos

Com duração de quatro meses, curso terá aulas todas as quartas e quintas, na parte da manhã - Foto: Divulgação

Vão até a próxima quarta-feira (22) as inscrições para o curso gratuito de Produção de Cosméticos Naturais oferecidos pela ONG Mulheres da Parada. O projeto oferece aulas técnicas em Santa Izabel, São Gonçalo, para mulheres interessadas em aprender mais sobre a fabricação de sabonetes, loções e outros cosméticos a partir de ingredientes extraídos da natureza.

Além das aulas, as estudantes terão direito, ainda, a um auxílio alimentação. O material também já está incluso. O curso tem duração de quatro meses é oferecido em parceria com o Fundo Casa Socioambiental, o Projeto Quiama e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). As aulas acontecem todas as quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h, ministradas pela professora de Química Carmelita Gomes, da IFRJ.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, basta procurar a sede da ONG em Santa Izabel e levar documentos originais. A Mulheres da Parada fica localizada na Estrada de Santa Izabel, n° 1347, e funciona de 10h às 16h.