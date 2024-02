Ipiranga abre vaga de emprego para mulheres em São Gonçalo

A Ipiranga está com oferta de vaga de emprego afirmativa para mulheres em São Gonçalo. A empresa oferece uma oportunidade para a função de operadora de abastecimento na Ipiranga Logística Ltda. (ILL), responsável pela operação e gestão de abastecimento de empresas de diversos segmentos. As inscrições podem ser feitas online e vão até segunda-feira (19).

A vaga não exige experiência prévia na área e é aberta para pessoas com deficiência (PCD). Segundo a empresa a oportunidade oferece benefícios como vale alimentação, VT, plano de saúde e odontológico, previdência privada, cesta natalidade, gympass, zenklub, seguro de vida, programa de remuneração variável, licença maternidade/paternidade estendida, entre outros.

Há 86 anos em atividade no Brasil, a Ipiranga é uma das mais reconhecidas empresas do setor, com cerca de 6 mil postos e mais de 6 mil grandes clientes que aplicam o portfólio de produtos e serviços da empresa para atividades da indústria, transporte, logística e carga. As inscrições para a vaga podem ser feitas no link, até dia 19 de fevereiro.