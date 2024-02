Polícia investiga triplo homicídio em Itaboraí

Um jovem, de 19 anos e dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram brutalmente executados, na madrugada desta quinta-feira (15), no quintal de casa, em Itaboraí. Os executores, seis homens encapuzados, invadiram a residência dizendo serem policiais civis.

De acordo com informações iniciais, o grupo criminoso invadiu a residência na Rua A, em Quissamã, Itaboraí, se identificando como policiais civis.

O patriarca da família teria avisado que na casa não possuía armas ou drogas, mas os três jovens, filho, enteado e genro, foram obrigados a irem para o quintal.

Diversos tiros foram desferidos contra as vítimas e o grupo fugiu em seguida.



O patriarca da família colocou os jovens no carro e tentou socorrer levando para o Hospital Estadual Leal Junior. No entanto, todos já estavam mortos, e os corpos ficaram dentro do veículo, no pátio do hospital.

O pai de um dos jovens, que dirigia o veículo, passou mal ao perceber o óbito do trio e precisou ser hospitalizado.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, realizaram perícia inicial e estão investigando o caso.

Imagens de câmeras de segurança da região vão ser analisadas e familiares do trio são aguardados para prestarem depoimento.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, em São Gonçalo.