Gonçalences se reúnem na Porto da Pedra para acompanhar apuração

Foliões de diferentes cantos de São Gonçalo estão reunidos, na tarde desta quarta-feira (14), para acompanhar a apuração dos votos do Grupo Especial do Carnaval carioca 2024. A agremiação goncalense foi a primeira a desfilar pela categoria, no último domingo (11).

No meio da torcida, se reuniram alguns foliões que acompanharam o desfile de longe e outros que estiveram no Sambódromo durante a apresentação do enredo "Lunário Perpétuo: A profética do saber popular". Desse segundo grupo, a galera mais empolgada com a apuração é a ala da velha-guarda, que se reuniu na quadra da escola nessa tarde para acompanhar a apuração.

Leia mais

Viradouro 'briga' com Imperatriz, Grande Rio e Salgueiro pelo título na Sapucaí

Carnaval: campeã do carnaval carioca é divulgada nesta quarta

"A gente está aguardando ansiosamente. O coração está a mil por hora, tremendo igual a vara verde", compartilhou a presidente da ala, Maria Dalia, de 75 anos. Há três décadas desfilando com a escola, ela conta que estar na Marquês de Sapucaí esse ano foi especial.

Para os especialistas, Porto da Pedra está entre as 'favoritas' à queda | Foto: Layla Mussi

"Foi melhor do que nesses últimos nove anos. Desde que a gente estava no grupo de acesso a escola sempre ofereceu todo o apoio para a velha guarda. Todos os componentes são maravilhosos, esse ano foi muito emocionante", contou Dalia. Outra ilustre membro da escola que compartilha do sentimento é a dona Nicilda Silva, de 83 anos, que começou como baiana e hoje é Rainha da escola.

"Para mim sempre e maravilhoso. Quando eu emtro na avenida, eu estou nas nuvens. O tigre é minha vida, eu dou tudo por essa escola", destacou a Rainha.