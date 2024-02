Viradouro 'briga' com Imperatriz, Grande Rio e Salgueiro pelo título na Sapucaí

A cada Carnaval na Sapucaí, os tempos vão sendo outros, onde modernidade, teconologia, ilusionismo e grandiosidade vão se associando ao samba no pé. E em 2024, onde até os organizadores do espetáculo inovaram, proporcionando às escolas a variação milticolorida de iluminação, quem acompanhou essa evolução, com enredos originais e sem erros aparentes, larga na frente nessa quarta-feira (14), a partir de 16h15, quando serão conhecidas as campeãs do Grupo Especial e da Série Ouro na leitura dos envelopes com as notas dadas pelos Jurados, na Praça da Apoteose, no Grupo Especial e na Série Ouro. A TV Globo vai mostar, ao vivo, em TV aberta, a abertura dos envelopes.

'Briga boa' - Se no desfile de segunda-feira, a Viradouro 'sobrou na turma com o tema “Arroboboi, Dangbé”, que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente, existem outras três aparentemente sem erros que também foram avassaladoras e devem ter presença garantida no Sábado das Campeãs: A atual campeã, Imperatriz Leopoldinese, com o testamento da Cigana Esperalda, além do Salgueiro, que veio com tema em defessa do povo Yanomami, e a Grande Rio, que também 'soltou os bichos, na reflexão sobre a simbologia da onça. Essas qatro 'sonham alto' como a volta no fim de sema e pulam na frente pelo título.

A FGrande Rio mais uma vez fez 'bonito' | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Outras - Mas não se deve desprezar a grandiosidade e apresentações também dignas que fizeram, no sábado, a Beija Flor, na homenagem a Maceío e no domingo, e a Mangueira, na marcante passagem sobre a vida e a obra de Alcione. No mesmo patamar das que brigam para voltar no sábado das campeãs, estão Mocidade, com sua 'cajufolia', a Portela, no caminhos imaginados da história da 'mãe Preta' Luíza Mahim, e a Vila Isabel, que mostrou força no imaginário tema enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação", reeditado por Paulo Barros do Carnaval de 1993.



Preocupação - Num outro patamar, figuram a Porto da Pedra, que abriu os desfiles no sábado, com Lunário Perpétuo', e a Unidos da Tijuca, na abordagem à história de Portugal, Além da Paraíso do Tuiuti. A azul e branca de São Cristóvão levou para a Sapucaí o tema sobre a vida e a obra de João Cândido, líder da 'Revolta da Chibata'. A Tijuca, aparentemente, é a que teria maior probabilidade de permanência, já que a Porto da Pedra e Tuiuti tiveram desfiles comprometidos por problemas com carros alegóricos, abrindo buracos durante a passagem, o que também acaba gerando perda de décimos em mais de um quesito.

O 'Tigre' da Porto da Pedra foi o maior da história. Escola teve problemas, mas confiar em permanência no grupo | Foto: Divulgação/Carnavalesco

Saiba como é o julgamento - Na análise dos desfiles de escolas de samba, o regulamento prevê dois tipos de análises. Na primeira, estão os seguintes quesitos artísticos: Enredo, Samba Enredo, Mestre Sala e Porta Bandeira, Fantasias, Alegorias e Adereços, Comissão de Frente, Bateria e Harmonia (conssonância do canto entre os componentes e os cantores no carro de som) e Evolução (progressão da escola ao longo do desfile). Esses quesitos são avaliados por jurados especializados, que ficam em módulos ao lado da pista de desfiles.



Além dos quesitos artísticos, existem também a avaliação das obrigatoriedades exigidas no regulamento, como o cumprimento de número mínimo de componentes, de alegorias e adereços, além de a agremiação ter que passar dentro de um tempo limite, que no caso do Gruo Especial, é de uma hora e dez minutos. As obrigatoriedades são julgadas por equiipes espalhadas ao longo da pista de desfiles.

Série Ouro - Na Série Ouro, União da Ilha, Unidos de Padre Miguel e Império Serrano estão na chamada 'linha de frente' na única vaga que dá acesso ao Grupo Especial. A estreiante União de Maricá e Acadêmicos de Niterói, escolas da região desse grupo devem ocupar posições intermediárias.