Carnaval: campeã do carnaval carioca é divulgada nesta quarta

A grande campeã do carnaval carioca de 2024 será conhecida nesta Quarta-Feira de Cinzas (14). A apuração das notas do Grupo Especial começa a partir das 16h, e, este ano, acontecerá na Cidade do Samba, e não mais na Praça da Apoteose.

De acordo com o regulamento, as escolas de samba são avaliadas em 9 quesitos, com 4 jurados cada. A menor nota recebida em cada quesito é descartada. Os jurados podem dar notas de 9 a 10 pontos.

O sorteio da ordem da leitura dos quesitos acontece perto meio-dia. Este é um detalhe importante para a apuração, pois a ordem define o critério de desempate, o que pode fazer grande diferença na disputa pelo título.

Os nove quesitos avaliados pelo júri são: alegorias e adereços; bateria; comissão de frente; enredo; evolução; fantasias; harmonia; mestre-sala e porta-bandeira; samba-enredo.