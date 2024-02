Jogador de futebol morre em campo após ser atingido por raio

Um jogador de futebol da Indonésia morreu durante uma partida após ser atingido por um raio. O episódio aconteceu no último no sábado (10), durante um confronto amistoso entre duas equipes da região, realizado na cidade de Bandung. O atleta Septain Raharja, de 34 anos, foi atingido diretamente pela descarga elétrica e não resistiu.

A tragédia aconteceu na disputa entre 2 FLO FC Bandung e FBI Subang. O momento em que o raio atinge Septain foi registrado pela transmissão da partida; confira:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Leia também:

➢ Holandesa desembarca no Rio com mais de 8kg de droga sintética

➢ Jornalistas esportivos da Globo assumem namoro; entenda

O jogador do Bandung chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu e acabou falecendo pouco depois do acidente. Nenhum outro atleta ficou ferido.

Essa não é a primeira vez que uma descarga elétrica atinge um jogador durante uma partida de futebol na Indonésia. No ano passado, um jovem atleta, que disputava um torneio local das categorias de base na província de Bojonegoro, também foi atingido por um raio durante um jogo, durante a Copa Soeratin Sub-13.

No seu caso, porém, o episódio felizmente não foi fatal. O jogador sofreu uma parada cardíaca e foi retirado do campo às pressas. Vinte minutos depois do incidente, enquanto recebia atendimento médico em um hospital da região, ele recuperou a consciência.