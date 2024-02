Incêndio em supermercado tumultua Centro de Niterói

Um incêndio, de origem ainda desconhecida, alterou a rotina no Centro de Niterói, na manhã desse sábado (10). Por volta de 9h, o quartel do Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado para apagar as chamas em um estabelecmento na Rua Visconde do Rio Branco - um supermercado.

A fumaça assustou moradores e motoristas que passavam pelo local. A área foi isolada e o supermercado interrrompeu as atividades para o trabalho dos Bombeiros. Inicialmente o incidente teria sido provocado por um incêndio em um carro de passeio estacionado no supermercado. A situação ja foi normalizada.