Blocos abrem o Carnaval 2024 em Maricá

Bloco da Terceira Idade 'agitou' as ruas do Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Bloco da Terceira Idade 'agitou' as ruas do Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

O Maricarnaval 2024 começou nesta sexta-feira (09/02) com quatro blocos que reuniram e fizeram a animação dos foliões. A abertura oficial ficou por conta do tradicional bloco da “Terceira Idade”, que há nove anos abre o Maricarnaval, seguido do bloco “Pé de Serra”, “Onda Diferente” e “Viva Nossas Crianças”, que arrastaram centenas de moradores e visitantes nos bairros São José do Imbassaí, Inoã e no Centro.

Acompanhando o Bloco da Terceira Idade, Viviane Viegas, de 64 anos, falou sobre a importância da Casa da Terceira Idade. "Eu sempre vou fazer meus exercícios e conversar. Frequento esse bloco há anos e sou muito feliz. Esse ano está maravilhoso demais, cantora muito boa, amigos e muita alegria", disse a moradora de Itapeba.



Maria Regina, de 60 anos, não perde um bloco. "Eu adoro! Venho todo ano. É muito bom poder me reunir com os meus amigos, com os professores e com toda a galera da melhor idade. É sucesso demais esse bloco", falou a moradora de Inoã.

Carnaval terá várias atrações até sexta-feira | Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

Programação continua



Neste sábado (10/02), a folia começou às 7h com o “Garça da Manhã” em Araçatiba, e finaliza com o bloco “Maricá + Folia” no Centro. A programação conta também com shows em diversos pontos da cidade.



Os desfiles dos blocos seguem até o dia 18 de fevereiro. Entre os mais tradicionais estão: “Tromba Nervosa”, “Sustentai”, “Sou, mas quem não é?”, “Garça da Manhã”, “Piranhas da 83”, “Gabriela”, “Bororó”, “Me pega no sinal” e “Quem ama chupa”. Além dos blocos, estão previstos bailes infantis, desfiles das escolas de samba e 120 shows de 40 artistas que estarão distribuídos por 19 palcos que serão montados em diversos pontos de folia da cidade.



Bailes e atrações musicais



A Secretaria de Turismo de Maricá finaliza os últimos ajustes da programação de bailes e shows, mas já confirmou as principais atrações que vão animar a folia: Sinfônica Ambulante, Banda 10, Samba da Mulher, Rinah, Rodrigo Balla, Boivi, Rickson Maioli, Feijão Balanço, Kontagiô, Tô Kerendo, Jô Borges, Oh Sorte, Jorginho Doug, Thunderock, Vai e Volta, Guga Nandes e a cantora Moniquinha Angelo. Os artistas subirão em palcos montados nos bairros de Centro, Araçatiba, Inoã, Jacaroá, Ponta Negra, Itaipuaçu, Jaconé, Santa Paula, São José do Imbassaí, Parque Nanci, Bambuí, Cordeirinho e Divineia.



Assim como aconteceu nos anos anteriores, a criançada contará com bailes infantis em quatro locais da cidade: Araçatiba, Ponta Negra, Bambuí e Itaipuaçu. No comando da festa, preparada exclusivamente para os pequenos, estarão os Pratas da Casa: Marianna Cunha, Bruna Mandz, Maiara Coboski e Tatudoemcasa, entre outros.



Desfiles das escolas de samba



O desfile das escolas de samba de Maricá acontecerá na terça feira de carnaval (13/02) a partir das 20h, na Passarela Adélia Breve (Rua Abreu Rangel, no Centro), em uma realização da Secretaria de Turismo de Maricá em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam). O desfile começa com as agremiações que fazem parte do grupo de acesso: Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito e Flor do Imbassaí. Após um breve intervalo, se apresentarão as escolas do grupo especial: Império da Camisa Azul e Branco, Unidos do Saco das Flores, Tradição de Maricá e Inocentes de Maricá.



Esquema especial de transporte para o Maricarnaval 2024



Para garantir o acesso de moradores e turistas aos pontos de folia do Maricarnaval 2024, a Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), preparou uma operação especial com horários extras em 20 linhas dos ônibus entre o sábado 10/02 e a quarta-feira (14/02).



Além dos horários programados, na volta para casa, os usuários dos vermelhinhos contarão com o reforço de viagens extras, de acordo com a demanda nos terminais de embarque. Durante o dia, carros extras atenderão às demandas adicionais em locais de praia.



Entre os dias 10/02 e 13/02, o ponto de embarque e desembarque das linhas E01, E01A e E02 ficará localizado na Rua Capitão José Caetano de Oliveira, no canal de Ponta Negra.