Protesto contra falta de luz fecha Rua Dr. March, no Barreto

A Rua Dr. March, uma das principais vias do Barreto, em Niterói, ficou interditada, no começo da tarde desta sexta-feira (09), por conta de um protesto de moradores da via. De acordo com relatos, a manifestação cobra respostas para a falta de luz registrada em casas da região; segundo os moradores, já são quatro dias sem fornecimento regular de energia por lá.

A interdição aconteceu na altura do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada ao local por volta das 12h29. A via foi desobstruída e as chamas contidas. O problema de energia teria sido causado por uma falha em um transformador. Em alguns imóveis, o problema persiste desde a última terça (06), segundo os relatos.

Procurada, a concessionaria responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Niterói, a Enel Distribuição Rio informou, em nota, "que uma equipe da companhia está a caminho da localidade para realizar a substituição de um transformador defeituoso e normalizar o fornecimento de energia para os clientes afetados".