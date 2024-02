Falta d'agua há mais de um mês atrapalha moradores na Estrela do Norte

O ano de 2024 começou mais seco para os moradores da Rua Tenente Guarani, na Estrela do Norte, em São Gonçalo. Diversas casas do endereço estão há mais de 30 dias sem receber o abastecimento regular de água. Os primeiros relatos do problema começaram no início de janeiro; desde então, a situação chegou a ser resolvida em algumas residências, mas segue atrapalhando o dia de boa parte dos moradores.

Morador da rua há mais de sete décadas, Gelson Manoel, de 74 anos, conta que o problema, agora começa a partir do 'meio' da rua. "Eu ligo todo dia para lá, todo dia. E só escuto a mesma coisa. Faz o procedimento, diz que vai ver o que está acontecendo na área e 'a sua área consta como em manutenção'. Essa manutenção está há um mês?", desabafa o morador.

Segundo ele, tem sido comum ver funcionários da concessionária responsável pelo abastecimento, a Águas do Rio, circulando pela via. O progresso da manutenção, no entanto, não tem sido percebido pelos moradores.

Leia também:



➢ Empresa deixa moradores sem internet há mais de uma semana no Boaçu

➢ Homem é preso por matar amigo a facadas em Niterói

"A água não passa da esquina para cá. Todo dia aparecem dois carros aqui andando para lá, para cá e sai por aí perguntando: 'Caiu água aí? Caiu aí?' E ninguém resolve nada", completa Gelson, que, em todo o tempo que vive lá, nunca ficou tanto tempo sem água.

Seu vizinho, o engenhou Fábio Damaso, de 52 anos, conta que até os pedidos por caminhão-pipa tem sido difíceis de conseguir. Somado aos problemas do dia-a-dia, a falta d'água há tanto tempo acaba se tornando uma dor de cabeça maior ainda.

"Ficam dizendo sempre que vão mandar outra equipe, mas não resolvem. O pessoal está desesperado. Minha sogra, que mora comigo, tem 80 anos e está fazendo tratamento de quimioterapia. A vizinha do lado também tem problema de câncer. A gente já fica cheio de problema, de perturbação na cabeça e aí vem mais esse problema para impactar a vida das pessoas", conta o morador.

Procurada, a concessionária disse que está trabalhando no problema, mas não apresentou um prazo definido para resolução da falta d'água. Veja a nota da empresa na íntegra:

"A Águas do Rio informa que desde o dia 27/01, equipes da concessionária vêm fazendo intervenções na rua e regiões do entorno para a melhoria do abastecimento de água no local, conseguindo normalizar o fornecimento em partes da rua. Durante esse período, a concessionária vem disponibilizando caminhão-pipa para os clientes. Ontem (8/2) profissionais estiveram fazendo a sondagem no local. Hoje (9/2), funcionários da empresa seguem com o trabalho de vistoria na rua Tenente Guarani para identificar a ocorrência".