Empresa deixa moradores sem internet há mais de uma semana no Boaçu

Usuários da operadora Tim que vivem na Rua Imboassú ainda não tiveram acesso à internet em fevereiro. O endereço no bairro Boaçu, em São Gonçalo, está sem sinal há oito dias e os moradores contam que já não têm sequer uma previsão para resolução do problema. Pelos menos seis residências na mesma região estão com o sinal prejudicado.

Um dos moradores que enfrenta o problema, o porteiro Heron da Silva, de 55 anos, conta que não é a primeira vez que a rede local enfrenta instabilidades. Nas outras ocasiões, porém, o tempo de espera para a solução foi menor. "Sempre que dava problema, eu ligava para o técnico da Tim, que ia lá na caixa ver e consertava. No dia 1º, o sinal caiu, eu liguei e ele falou que, dessa vez, tinha bastante gente reclamando também", explicou.

Segundo o técnico, o problema aconteceu na caixa que atende a rede Ultrafibra na Rua Imboassú. A resolução exigira um suporte técnico específico, segundo Heron, que não teria sido enviado desde então. Nesta quinta (08), os atendentes da operadora já sequer dão um prazo, segundo Heron. "No começo, ficaram pedindo mais 24 horas, mais 48 horas, mais tantas horas e nunca resolveram. Tenho coisas para imprimir, não consigo resolver coisas do trabalho. É uma coisa que prejudica", desabafa.



Procurada, a empresa reconheceu que a região enfrenta problemas de sinal, mas não deu um novo prazo. "A TIM informa que clientes da TIM Ultrafibra podem sentir algum tipo de estabilidade em sua rede no dia de hoje, 07, no bairro Boaçu. Técnicos da operadora trabalham para o breve restabelecimento dos serviços", declarou a operadora, em nota.