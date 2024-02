Ita Folia: esquema especial de trânsito para os quatro dias de carnaval em Itaboraí

A interdição no sentido Manilha vai até a madrugada do dia 15 de fevereiro (quarta-feira) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS), montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio durante a programação do Ita Folia, entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A interdição acontece nos percursos sentido Venda das Pedras e Manilha.

De acordo com a SEMTRANS, no percurso sentido Manilha, o desvio começa, no próximo sábado (10/12), às 7h, na Avenida 22 de Maio com a Rua Dr. Macedo, seguindo pela Rua Desembargador Ferreira Pinto, Rua Dr. Mesquita, Rua Pedro Azeredo, Rua Dr. Mendonça Sobrinho e finalizando na Avenida 22 de Maio, com o fim do desvio. A interdição no sentido Manilha vai até a madrugada do dia 15 de fevereiro (quarta-feira).

Já no sentido Venda das Pedras, o desvio começa neste sábado (10/12), a partir das 13h, na Avenida 22 de Maio, seguindo pelas ruas Feliciano da Costa e Agenor de Abreu, respectivamente. Em seguida, passa pela Praça Dr. Celso Nogueira, Rua Agenor de Abreu e a Rua Dr. Pereira dos Santos. Continuando o trajeto, a Rua Dr. Pereira dos Santos com a Rua Presidente Costa e Silva, a Rua Antônio Pinto, Rua José Serpa e a Rua Presidente Castelo Branco. E passando ainda pela Avenida Américo Cardoso até retornar à Avenida 22 de Maio. A interdição segue até o fim de cada evento do Ita Folia.

Vale ressaltar que será proibida a passagem de veículos articulados, como caminhões de grande porte e carretas, no sentido Venda das Pedras.