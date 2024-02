Movimento de Mulheres em SG abre processo seletivo para ação social

Após celebrar uma parceria com a Petrobras, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) promove, a partir do próximo dia 17 de fevereiro, um novo processo seletivo com objetivo de contratar profissionais, com experiência na área social, para compor equipes interdisciplinares, que integrarão os projetos desenvolvidos e coordenados pela instituição. Serão disponibilizadas vagas para psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais, que atuarão nos municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo e Itaboraí.

O edital foi publicado, na última segunda-feira (05), nas redes sociais do MMSG e disponibilizou o máximo de 420 inscrições, que foram esgotadas em apenas dois dias. O concurso terá uma prova objetiva e uma redação. Os candidatos que obtiverem nota mínima de 70 pontos terão os currículos avaliados e serão chamados para entrevistas. A princípio, os aprovados comporão um banco de reserva e serão chamados conforme a necessidade de organização das equipes. As provas ocorrerão, no sábado, dia 17/02, às 9 horas. Os candidatos receberão confirmação da inscrição por email e o local da prova.

Para a gestora da entidade, professora Marisa Chaves, a grande procura e o sucesso do processo seletivo é resultado da excelência e qualidade com que a entidade executa os diversos projetos sociais, direcionados, sobretudo, na defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos e pessoas em situação de violência de gênero ou que estejam vivendo com HIV/AIDS. Chaves, porém, reitera que as vagas são para os diversos projetos da entidade. O MMSG, que completa 35 anos em março, realiza diversos projetos em parceria com entidades públicas e privadas, além de receber doações de instituições e organizações não governamentais nacionais e estrangeiras.

“Na última segunda-feira, à noite, abrimos inscrições para o cadastro de reserva para profissionais que queiram trabalhar nos projetos do Movimento de Mulheres em São Gonçalo e, no dia 07, às 7 h, tivemos que fechar pelo fato de ter atingido 420 inscrições. A alta procura por uma oportunidade em um dos nossos projetos, demonstra o quanto o Movimento de Mulheres cresceu e ganhou reconhecimento. Estamos surpresas, pois em 48 h atingimos a meta. Esses números revelam que a instituição está muito conhecida e se tornou um espaço de formação profissional.

“Gratidão me resume”, ressalta Chaves. De acordo com a equipe de seleção, o ranking de procura das inscrições foi composto por 56% de assistentes sociais, 22,6% Psicólogos, seguidos de 10,7% de educadores sociais, 5,5% de advogados e 4,3% de pedagogos.

Projeto abrangerá três municípios

MMSG celebra aprovação do projeto NEACA: Tecendo Redes em parceria com a Petrobras. De acordo com Marisa Chaves, o objetivo geral do projeto é contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens.

“As ações do NEACA (Núcleo Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual) visam o atendimento às vítimas expostas às diversas formas de violência no âmbito da convivência familiar, priorizando a proteção social especial, através da oferta de um atendimento humanizado, que se baseie na metodologia da escuta ativa e sensível e na realização de um trabalho articulado em redes. O projeto terá duração de quatro anos e contará com equipes interdisciplinares para atender os municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí”, explica a gestora.