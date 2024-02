Álbum de figurinhas com super-heróis nacionais terá personagem criado por artista de São Gonçalo

Protagonista de HQ gonçalense é um dos personagens com figurinhas no álbum Grandes Heróis BR - Foto: Divulgação

Protagonista de HQ gonçalense é um dos personagens com figurinhas no álbum Grandes Heróis BR - Foto: Divulgação

Os álbuns de figurinhas com adesivos de personagens da Marvel e da DC não são novidade nas bancas de jornal pelo Brasil. Em 2024, porém, será a vez dos super-heróis brasileiros estamparem as figurinhas de um álbum inédito: o Álbum de Figurinhas dos Grandes Heróis BR, que contará, inclusive, com adesivos do Xamã, super-herói original criado pelo gonçalense Eberton Ferreira.

O projeto do álbum de figurinhas é do quadrinista gaúcho Lorde Lobo, que contou com o auxílio de artistas de todo o Brasil para montar o álbum. Ao todo, o trabalho conta com mais de 130 criações (entre personagens solo e equipes) de artistas brasileiros espalhados entre os 160 cromos autoadesivos do álbum.

Lorde, que também foi chargista de jornal por 30 anos, conta que a ideia surgiu de suas próprias experiências como autor de histórias de super-heróis. "Uma das grandes dificuldades, quando da divulgação dos nossos materiais principalmente se tratar de super-heróis locais, sempre se deu pelo fato de que a mídia sempre preferiu dar atenção aos personagens estrangeiros, das grandes editoras", desabafa o autor, criador dos personagens Topman e Penitente.

Para contornar esses desafios, Lorde criou um canal no YouTube, o Grandes Heróis BR, para divulgar produções de heróis brasileiros. O projeto deu certo e "pouco tempo depois, o canal ganhou selo editorial próprio, culminando no lançamento deste álbum de figurinhas", conta o autor. Sua ideia é fazer do álbum "uma verdadeira vitrine da produção nacional".

O projeto começou a ser feito através de financiamento coletivo no final de 2021. Foi nessa época que o gonçalense Eberton Ferreira ficou sabendo da iniciativa. apaixonado por álbuns de figurinha na infância, ele logo aceitou o convite para garantir um espaço no projeto para seu personagem, o herói Xamã.

Capa do álbum conta com arte de Rom Freire, cores de Lunyo Alves e montagem de Lorde Lobo | Foto: Divulgação/Grandes Heróis BR

"Na nossa juventude, os álbuns de figurinha eram algo, assim, muito significativo, sabe? A gente adorava. Existia de tudo naquela época; álbuns de super-heróis, de futebol, de personagens diversos", relembra o autor. A ideia também ajudou a expandir o "currículo" do personagem, que, além de suas próprias histórias, já participou de crossover com outros quadrinhos e já virou até mesmo personagem de videogame, no jogo independente BRazooka's.

"Ter um personagem tão forte como o Xamã transcendendo as mídias e fazendo parte desse álbum, e poder representar a minha cidade como um autor gonçalense, é sensacional. É bom demais poder levar o nome da minha cidade a outros ares", destaca o autor.

Eberton Ferreira já escreve história do personagem há dez anos | Foto: Divulgação

Eberton já escreve histórias do Xamã há dez anos. Atualmente, está arrecadando verbas para publicar os últimos capítulos da história de origem do personagem. Publicado pelo selo Estúdio Ton, o Xamã é um anti-herói indígena da Amazônia com poderes inspirados pelas histórias do folclore nacional.

"O Xamã é um super-herói diferenciado: ele é indígena e tem o poder de se transformar em criaturas folclóricas. O personagem Xamã é realmente um personagem genuinamente brasileiro e eu não poderia deixar ele de fora desse projeto de movimentação nacional", destaca o autor.

O álbum dos Grandes Heróis BR pode ser adquirido, junto de um cartela com todas as 160 figurinhas, no site oficial do financiamento coletivo do projeto na plataforma Catarse. Já os interessados em adquirir as revistas do Xamã e ajudar a financiar a produção da HQ gonçalense, podem participar da campanha também no site do Catarse.