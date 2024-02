'Experimenta', da Ilha da Conceição, faz a diferença e leva título no Carnaval de Niterói

E chegou a vez da 'Experimenta da Ilha'. Uma das 'crias' da revitalização dos desfiles oficias do Carnaval de Niterói, a partir de 2006, a escola chegou pela primeira vez ao campeonato na chamada 'elite' do samba na cidade. A agremiação, da Ilha da Conceição, num bem humorado enredo sobre a pirataria, conseguiu 179 pontos dos 180 possíveis e viu as projeções de favoritismo se transformarem em realidade.

Com um samba leve, sobretudo, um enredo de fácil leitura e de beleza plástica, a escola conquistou os jurados. As projeções de boas notas, logo após o desfile no Caminho Niemeyer, se confirmaram na abertura dos envelopes, na noite dessa terça-feira (6), em evento realizado no Praia Clube de São Francisco.

Escola mostrou força e grandiosidade | Foto: Divulgação

Em segundo lugar, houve o empate entre Magnólia Brasil e Alegria da Zona Norte, com 178,4 pontos, mas a azul e branca ficou com o título no quesito desempate. Na sequência, ficaram Souza Soares (178,2), Folia do Viradouro (177,5), Região Oceânica (177,4), Império de Arariboia (177,4) e a rebaixada Sabiá (176,8).



