Campeã em 2023, Império de Charitas estreia com vitória no Grupo B em Niterói

Campeã do Grupo C em 2023, a Império de Charitas estreiou com vitória logo na primeira participação no Grupo B do Carnaval de Niterói em 2024. A escola teve 179,2 pontos e com o triunfo, estará na chamada 'elite' do Carnaval de Niterói em 2025. Durante a apuração realizada no Praia Clube de São Francisco, na Zona Sul de Niterói, nessa terça-feira (6\), os integrantes da agremiação fizeram uma grande festa, que se estendeu pela noite no Preventório.

Com uma homenagem à Portela, a escola terve vários pontos altos, como o canto forte, o conjunto alegórico e belas fantasias. Uma das alegorias que levantou o público foi a da famosa águia, símbolo da azul e branco de Madureira.

"Mostramos, mais umsa vez, estar no caminho certo! Nosso sucesso no Carnaval é fruto de muito trabalho e união de nossa equipe", revelou o presidente Alessandro Alves de Mello, o 'Português". A Cacique da São José, última colocada, vai desfilar no Grupo C em 2025.