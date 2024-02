'Tá Rindo Por Quê' é a grande campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói

A apuração dos desfiles das 20 escolas de samba integrantes dos Grupos A, B e C do Carnaval de Niterói, realizada no Praia Clube de São Francisco, tem sua primeira campeã. A 'Tá Rindo Por Quê' conquistou o título entre as quatro desfilantes do Grupo C e o direito do acesso ao Grupo B em 2025.

Tão logo a abertura dos envelopes foi encerrada, houve uma grande festa entre os sambistas da escola da Engenhoca, na Zona Norte de Niterói. A campeã teve 178,4 pontos, seguida do Galo de Ouro (177,7), do Balanço do Fonseca (177,1) e Bem Amado (175,4). Nenhuma agremiação do Gruo C cairá no Carnaval de 2025.

Luciano prometeu 'fazer bonito' no Grupop B | Foto: Divulgação

"Vamos com tudo para o Grupo B", afirmou o presidente da campeã, Luciano Deodato. A escola apresentou enredo sobre a vida da escrava Anastácia, um dos símbolos da cultura e cidadanis no Brasil.

Leia também

Droga Raia oferece 160 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro

MetrôRio terá esquema especial com funcionamento 24 horas durante os dias de carnaval