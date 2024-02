Droga Raia oferece 160 vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro

A Droga Raia, pertencente à RD-RaiaDrogasil, maior grupo de varejo farmacêutico do Brasil, está com 160 oportunidades de emprego disponíveis para o estado do Rio de Janeiro. São 100 vagas de farmacêutico. Não é preciso ter experiência prévia. Basta ter mais de 18 anos, ensino superior completo em farmácia, CRF ativo no estado e gosto para trabalhar com o público.

“O nosso intuito é desenvolver o funcionário e incentivar o crescimento na carreira. Nesse sentido, lançamos recentemente um curso próprio de graduação em farmácia com foco em atendimento primário em saúde voltado para o profissional das filiais”, diz Daniel Moraes, diretor de Gente e Cultura da RD-RaiaDrogasil.

Outros 60 postos de atendente estão abertos em todo o estado. Também não é necessária experiência prévia, apenas ensino médio completo e ter mais de 18 anos.

“Na Droga Raia, nós valorizamos o profissional. Temos centenas de exemplos de pessoas que começaram como atendentes, tiveram acesso a treinamentos, se especializaram e hoje são gerentes. Criar oportunidades é fundamental para uma empresa que tem a meta de, até 2030, se tornar o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável no país. Cuidamos das pessoas, do negócio e do planeta”, detalha Moraes.

Entre os benefícios oferecidos pela Droga Raia estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.



As vagas são para as cidades de Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Itaperuna, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Saquarema, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Três Rios e Volta Redonda.

Saiba como se candidatar às vagas de emprego

Farmacêutico: Inscrições abertas pelo site

Atendente: Inscrições abertas pelo site

Sobre a RD- RaiaDrogasil

A RD foi formada em 2011, a partir da fusão da Droga Raia e da Drogasil. Hoje, está presente em todos os Estados do país, com mais de 2,9 mil farmácias. Em 2022, o grupo teve faturamento de R$ 31 bilhões, Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,3 bilhões e atingiu market share de 15,1% no setor de varejo farmacêutico. O objetivo da companhia é se tornar um ecossistema de saúde. Por isso, continua ampliando sua capilaridade física e digital, disseminando um novo conceito de Farmácia, com maior oferta de serviços de saúde em um modelo de negócio multicanal.