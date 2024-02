MetrôRio terá esquema especial com funcionamento 24 horas durante os dias de carnaval

O MetrôRio vai funcionar em esquema especial durante os cinco dias de carnaval para atender aos clientes que vão curtir os blocos de rua na cidade e assistir ou participar dos desfiles de escolas de samba na Sapucaí. O serviço metroviário funcionará 24 horas, sem interrupção, a partir das 5h de sexta-feira (09) até meia-noite de terça-feira (13).

Na terça-feira, no entanto, haverá extensão de horário de embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até 1h. As demais estações do sistema metroviário funcionarão apenas para desembarque após meia-noite. O objetivo é atender aos clientes que vão participar ou assistir aos desfiles das Escolas de Samba Mirins.

A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema. No sábado de Desfile das Campeãs (17), o metrô volta a funcionar na madrugada até as 23h de domingo (18).

Mais de 3,1 milhões de passageiros devem circular pelo sistema nos dias de folia. Por isso, haverá reforço nos trens e também nas equipes de segurança e atendimentos nas estações. Além disso, duas estruturas externas foram montadas nas áreas de maior movimentação e agenda de blocos: Carioca/Centro e General Osório/Ipanema. Os espaços contam com bilheteria e organizadores de fila que facilitam o embarque dos clientes.

Os foliões que forem aproveitar os blocos devem ficar atentos aos layouts das estações com informações sobre o funcionamento especial e horários de embarque e desembarque de cada uma delas. Para quem vai à Marquês de Sapucaí ou ao Terreirão do Samba, o metrô também é a melhor opção, com as estações Central e Praça Onze abertas 24 horas.

O Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente entre os dias 12 e 14 de fevereiro. O espaço voltará a abrir as portas na quinta-feira (15).

Com objetivo de estimular o uso do metrô e conscientizar os clientes neste período de folia, o MetrôRio lançou uma campanha de carnaval. De maneira lúdica, as ações institucionais contam com mensagens de áudio e ilustrações espalhadas pelas estações, trens e redes sociais do MetrôRio e dão recados sobre regras de segurança e de boa convivência no sistema. Entre elas estão, por exemplo: jamais acessar a via; não segurar a porta do vagão, atenção nas escadas, não brigar ou cometer assédio.

Além disso, a campanha destaca o esquema de funcionamento e a facilidade de pagamento. A concessionária recomenda que os clientes usem o método por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC, ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema.

Desfiles de escolas de samba no Sambódromo

Quem tiver ingresso para os setores do lado ímpar da Sapucaí ou for desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício “Balança Mas Não Cai” ou vão ao Terreirão do Samba devem desembarcar na estação Central do Brasil/Centro. Já a estação Praça Onze é a mais próxima para os clientes com ingressos para os setores pares ou que irão sair nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios. No fim de semana seguinte, para atender aos clientes que vão assistir ou participar do Desfile das Campeãs, o serviço metroviário vai operar das 5h do sábado (17) até as 23h de domingo(18).

Funcionamento das estações do Centro e da Zona Sul

Em função do grande fluxo de pessoas previstas nos desfiles de blocos de rua, as estações Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Cinelândia/Centro terão funcionamento especial e contarão com estruturas de contenção para direcionar o público. A concessionária recomenda o uso da estação Carioca/Centro, que abrirá para embarque apenas pelo Largo da Carioca, onde haverá uma bilheteria externa especial. Já o desembarque para os clientes que vão sentido Zona Sul será pelo acesso C (Convento); e para quem seguir sentido Zona Norte, no acesso A (Rio Branco).

A estação Cinelândia/Centro terá horário de funcionamento diferenciado, das 7h às 20h. O único ponto de embarque será o acesso E (Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré- adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação. Os demais acessos da estação permanecerão fechados no carnaval. Na estação Uruguaiana/Centro, apenas o acesso D (Presidente Vargas) ficará aberto para embarque e desembarque durante todo o fim de semana.

Já a estação Saara/Presidente Vargas, por sua vez, não abrirá durante os quatro dias de folia e no final de semana pós-carnaval. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são as estações Central (acesso A) e Uruguaiana (acesso D).

A estação General Osório/Ipanema também contará com bilheteria externa especial no acesso A (Praça General Osório). Já a estação Nossa Senhora da Paz/Ipanema terá esquema especial, com embarque das 18h às 5h, somente com cartão pré-adquirido. Neste período, a compra do cartão MetrôRio pode ser feita na estação General Osório, no acesso A (Praça).

A estação Catete não abrirá nos quatro dias de carnaval (sábado, domingo, segunda e terça-feira) e no final de semana seguinte. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são: Glória (acesso B) e Largo do Machado (acesso A). As demais estações do sistema metroviário vão funcionar normalmente.

Funcionamento do Metrô na Superfície (MNS)

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) vão operar das 5h às 23h30, na sexta-feira, sábado e segunda-feira (09, 10 e 12). Já no domingo e na terça-feira (11 e 13), o funcionamento será das 7h às 22h30. Devido aos blocos que podem ocorrerão ao longo do trajeto do MNS, poderá haver interdições realizadas pela CET-Rio, alterando as vias que os ônibus percorrerão e farão seus embarque e desembarques.

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda que os clientes usem o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC, ou comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site ou no aplicativo Giro MetrôRio ou pelo aplicativo RecargaPay.

SERVIÇO

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

De sexta (09) a terça-feira (13): funcionamento 24 horas, sem interrupção, a partir das 5h de sexta-feira (09) até meia-noite de terça-feira (13). Na terça, haverá extensão de horário de embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até 1h.

Quarta-feira (14): funcionamento normal, 5h à meia-noite

Desfile das Campeãs: serviço sem interrupção, das 5h de sábado (17) até as 23h de domingo (18)

Estações indicadas para acesso à Sapucaí

Setores pares: Praça Onze

Setores ímpares: Central do Brasil/Centro

Transferência entre as linhas 1 e 2

De sexta (09) a terça-feira (13): no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema

Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sexta (09), sábado (10) e segunda-feira (12): das 5h às 23h30

Domingo (11) e terça-feira (13): das 7h às 22h30