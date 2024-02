Jovem morre em acidente de moto na RJ-104, em Niterói

Uma mulher de 24 anos morreu em um acidente de moto, na madrugada deste sábado (3), na RJ-104, na altura da Caixa d’Água, no Fonseca, em Niterói.

A balconista Júlia Silva estava na garupa de uma motocicleta de um conhecido, voltando para casa, quando o veículo se envolveu no acidente. Ainda não se sabe ao certo a dinâmica completa do incidente.

O homem que pilotava a moto teve uma fratura na perna e foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, que fica próximo ao local do ocorrido. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O corpo da balconista foi liberado após o comparecimento de sua família no IML do Barreto, na manhã deste sábado (3). O enterro de Júlia acontece neste domingo (4), às 13h, no Cemitério do Maruí, também no Barreto, em Niterói.

A jovem deixa dois filhos.